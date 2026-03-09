В престижном районе Беверли-Хиллз произошел опасный инцидент возле дома певицы Рианны.

Неизвестная женщина открыла огонь из винтовки по поместью звезды. На момент стрельбы артистка, вероятно, находилась внутри здания.

Дом Рианны обстреляли – что известно

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. Сообщение о выстрелах поступило в полицию Лос-Анджелеса в 13:21 по местному времени.

По предварительным данным, огонь вели из автомобиля Tesla белого цвета через дорогу от резиденции. Согласно аудиозаписям полицейской диспетчерской службы, было произведено около десяти выстрелов.

Одна из пуль пробила стену дома. После стрельбы злоумышленница пыталась скрыться на автомобиле в южном направлении, однако правоохранители сработали оперативно. Полиция задержала подозреваемую – ею оказалась 30-летняя женщина.

Территорию вокруг поместья окружили желтой лентой, а движение по улице возле дома звезды временно перекрыли.

Пострадала ли семья Рианны

Представитель полиции Лос-Анджелеса сержант Джонатан де Вера подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что сама Рианна была дома. В то же время остается неясным, находились ли в этот момент в поместье ее партнер, рэпер A$AP Rocky, и их трое детей: трехлетний RZA, двухлетний Райот Роуз и пятимесячная Роки Айриш Майерс.

Источник, близкий к семье певицы, сообщил журналистам, что с ними все в порядке. Сама Рианна пока не комментировала событие официально. Мотивы поступка задержанной женщины в настоящее время выясняет следствие.

Это уже не первый инцидент, угрожавший безопасности поп-звезды. Так, в 2018 году в другой дом Рианны в Голливуд-Хиллз ворвался 27-летний мужчина.

Злоумышленник перелез через забор и провел в помещении около 12 часов, пока его не нашла ассистентка певицы. Самой Рианны тогда не было дома. Нарушитель получил десятилетний запрет на приближение к артистке.

