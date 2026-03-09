У місті Льєж у Бельгії стався вибух біля історичної синагоги, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

Про інцидент повідомляє Euronews.

Вибух у Льєжі: що відомо

За наявною інформацією, вибух пролунав близько четвертої години ранку перед будівлею синагоги.

Речник місцевої поліції заявив, що постраждалих унаслідок інциденту немає, однак будівля зазнала матеріальних пошкоджень.

Правоохоронці встановили периметр безпеки навколо району, де стався вибух, і наразі з’ясовують причини інциденту.

Що відомо про синагогу у Льєжі

Пошкоджена будівля є історичною синагогою, яку звели у 1899 році. Нині вона виконує не лише релігійну функцію, а й слугує музеєм для місцевої єврейської громади.

Синагога є важливою культурною пам’яткою міста та одним із центрів життя єврейської громади Льєжа.

Раніше подібний інцидент стався у Глазго, де масштабна пожежа охопила історичну будівлю XIX століття біля центрального вокзалу міста.

За даними The Guardian, займання сталося на Юніон-стріт і охопило споруду 1851 року, відому як Union Corner.

Через інтенсивність пожежі частина будівлі почала обвалюватися, що спричинило повне припинення роботи центрального вокзалу Глазго та перебої у русі поїздів по всій Шотландії.

