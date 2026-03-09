В Шотландии загорелся памятник архитектуры 1851 года: остановлено движение поездов
- В Глазго произошел масштабный пожар возле центрального вокзала.
- Уничтожено историческое здание 1851 года.
- Из-за пожара остановили работу центрального вокзала.
В Глазго произошел масштабный пожар в историческом здании XIX века, что привело к значительным перебоям в движении поездов по всей Шотландии.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Пожар возле центрального вокзала в Глазго: что известно
Возгорание произошло на Юнион-стрит возле центрального железнодорожного вокзала города.
Огонь охватил историческое здание 1851 года, известное как Union Corner. Из-за интенсивности пожара часть сооружения начала обваливаться.
Пожар привел к полной остановке работы центрального вокзала Глазго, что вызвало перебои в движении поездов по всей стране.
К ликвидации пожара привлекли более 60 спасателей и 12 пожарных машин.
Пожарные использовали высотную технику и краны, пытаясь сдержать распространение огня и защитить соседние здания, в частности отель Central Hotel.
Тушение пожара продолжалось несколько часов.
По информации BBC, возгорание могло начаться в магазине электронных сигарет, расположенном в здании рядом с вокзалом.
Из-за сильного огня конструкции здания частично обрушились.
Отмечается, что разрушенное здание было построено в 1851 году и входило в список памятников архитектуры.
Это сооружение было старше самого вокзала Глазго, который открылся только в 1879 году.