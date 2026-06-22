Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в поединке с Дарьей Снигур в первом круге турнира WTA 250 в Истборне и вышла в следующий раунд.

Калинина вышла во второй круг турнира WTA 250 в Истборне

Калинина стартовала на турнире прямо с основной сетки, поэтому этот поединок стал для нее дебютным.

В то же время Снигур пробивалась к основной стадии через квалификацию, переиграв на своем пути американскую теннисистку Софию Кенин и представительницу Хорватии Петру Марчинко.

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Статистика личных встреч свидетельствовала в пользу Снигур, которая до этого дважды обыграла Калинину. Последний такой поединок состоялся в январе 2026 года, когда Дария нанесла поражение Ангелине в квалификационном раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Однако Калинина смогла остановить серию неудач в матчах против неудобной оппонентки. Ангелина неудачно вошла в игру, отдав первую же подачу, но уже в четвертом гейме выровняла положение.

Вскоре теннисистки еще дважды обменялись брейками, поэтому судьба сета решалась на тайбрейке, где победу вырвала Калинина.

Во втором сете все определилось в конце, когда в 11-м гейме Калинина дожала соперницу на ее подаче, реализовав третий брейкпоинт. Полученное преимущество она доказала в всеобщую победу в сете, защитив свою подачу – 7:5.

Калинина впервые за три личные встречи одолела Снигур и праздновала первую победу на траве в основной сетке за последние два года. Выйдя ко второму кругу в Истборне третий раз в карьере, Ангелина начинает борьбу за свой второй четвертьфинал на этом турнире.

Во втором круге турнира Калинина сыграет с победительницей матча между представительницей США Маккартни Кесслер и австралийкой Дарьей Касаткиной.

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