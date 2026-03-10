Меньше половины американцев одобряют работу президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует новый опрос NBC News.

О результатах опроса сообщает The Hill.

Рейтинг Трампа падает: что показал новый опрос

Новый опрос NBC News показал, что среди 1000 зарегистрированных американцев менее половины одобряют работу президента США Дональда Трампа.

Сейчас смотрят

По данным опроса, 44% респондентов заявили, что “полностью” или “скорее” одобряют работу Трампа в должности президента, в то время как 54% не одобряют его деятельность. В марте прошлого года эти показатели составили 47% поддержки и 51% неодобрения.

Падение рейтинга и причины

По сравнению с мартом 2025 рейтинг поддержки снизился по трем пунктам, отмечает The Hill.

В издании отмечают, что падение рейтинга Трампа связано с критикой его иммиграционной политики, скандалом вокруг файлов, связанных с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, а также с успехами демократов на последних выборах в прошлом году.

Опрос показал, что 53% респондентов одобряют действия Трампа по безопасности границ, 44% поддерживают его политику по иммиграции, а 41% одобряет его позицию по Ирану, где США сейчас задействованы в конфликте.

По агрегированным данным Decision Desk HQ, рейтинг одобрения Трампа сейчас составляет 43,1%, а рейтинг неодобрения – 54,4%.

В прошлом году опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента инаугурации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.