Трамп заявив, що Куба має погодитися на “дружнє поглинання” США
- Трамп заявил, что Куба должна согласиться на "дружественное поглощение" США.
- Президент пригрозил и "недружественным" сценарием развития событий.
Куба должна согласиться на “дружественное поглощение” Соединенными Штатами или столкнуться с “недружественным” вариантом развития событий.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.
Заявление Трампа по Кубе: что известно
Во время выступления американский президент заявил, что у кубинских властей есть два варианта: согласиться на смену власти при поддержке США или отказаться, однако результат, по его словам, для страны будет одинаковым.
— Это может быть дружественное поглощение. А может и не быть дружественным. Это не имеет значения, потому что они уже на последнем дыхании. У них нет энергии. У них нет денег, — сказал Трамп.
Президент также заявил, что Куба переживает глубокий экономический и гуманитарный кризис.
В то же время Трамп сообщил, что между Вашингтоном и кубинскими властями уже происходят контакты относительно возможного развития событий.
По его словам, представители правительства Кубы обратились к США из-за сложной экономической ситуации в стране.
— Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Они находятся в затруднительном положении — у них нет денег, у них сейчас нет ничего. Возможно, мы осуществим дружественный захват Кубы, — сказал американский президент.
Трамп также отметил, что такой сценарий, по его мнению, может быть положительным для кубинцев, которые покинули страну или были вынуждены эмигрировать.
Планы США в отношении Кубы
Президент США также дал понять, что Вашингтон рассматривает возможность более активной роли в будущем Кубы.
По словам Трампа, Соединенные Штаты могут помочь стране выйти из экономического кризиса и изменить политический курс.
Он отметил, что ситуация на острове остается сложной, а экономика страны находится в состоянии глубокой стагнации.
Американский президент также заявил, что нынешняя власть Кубы, возглавляемая лидером страны Мигелем Диасом-Канелем, оказалась в сложном положении из-за затяжного экономического кризиса и потери части внешней поддержки.
В частности, значительную роль в финансовой стабильности Кубы ранее играла Венесуэла. На протяжении многих лет Каракас поставлял острову дешевую нефть и оказывал экономическую помощь.
Однако из-за собственного экономического кризиса Венесуэла постепенно сократила поддержку, что серьезно повлияло на экономику Кубы, которая и без того переживает дефицит топлива, продовольствия и инвестиций.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что режим на Кубе может пасть, а Соединенные Штаты готовы играть важную роль в формировании политического будущего страны.