Куба должна согласиться на “дружественное поглощение” Соединенными Штатами или столкнуться с “недружественным” вариантом развития событий.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

Заявление Трампа по Кубе: что известно

Во время выступления американский президент заявил, что у кубинских властей есть два варианта: согласиться на смену власти при поддержке США или отказаться, однако результат, по его словам, для страны будет одинаковым.

— Это может быть дружественное поглощение. А может и не быть дружественным. Это не имеет значения, потому что они уже на последнем дыхании. У них нет энергии. У них нет денег, — сказал Трамп.

Президент также заявил, что Куба переживает глубокий экономический и гуманитарный кризис.

В то же время Трамп сообщил, что между Вашингтоном и кубинскими властями уже происходят контакты относительно возможного развития событий.

По его словам, представители правительства Кубы обратились к США из-за сложной экономической ситуации в стране.

— Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Они находятся в затруднительном положении — у них нет денег, у них сейчас нет ничего. Возможно, мы осуществим дружественный захват Кубы, — сказал американский президент.

Трамп также отметил, что такой сценарий, по его мнению, может быть положительным для кубинцев, которые покинули страну или были вынуждены эмигрировать.

Планы США в отношении Кубы

Президент США также дал понять, что Вашингтон рассматривает возможность более активной роли в будущем Кубы.

По словам Трампа, Соединенные Штаты могут помочь стране выйти из экономического кризиса и изменить политический курс.

Он отметил, что ситуация на острове остается сложной, а экономика страны находится в состоянии глубокой стагнации.

Американский президент также заявил, что нынешняя власть Кубы, возглавляемая лидером страны Мигелем Диасом-Канелем, оказалась в сложном положении из-за затяжного экономического кризиса и потери части внешней поддержки.

В частности, значительную роль в финансовой стабильности Кубы ранее играла Венесуэла. На протяжении многих лет Каракас поставлял острову дешевую нефть и оказывал экономическую помощь.

Однако из-за собственного экономического кризиса Венесуэла постепенно сократила поддержку, что серьезно повлияло на экономику Кубы, которая и без того переживает дефицит топлива, продовольствия и инвестиций.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что режим на Кубе может пасть, а Соединенные Штаты готовы играть важную роль в формировании политического будущего страны.

