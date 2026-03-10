Менше половини американців схвалюють роботу президента США Дональда Трампа. Про це свідчить нове опитування NBC News.

Про результати опитування повідомляє видання The Hill.

Рейтинг Трампа падає: що показало нове опитування

Нове опитування NBC News показало, що серед 1000 зареєстрованих американців менше половини схвалюють роботу президента США Дональда Трампа.

За даними опитування, 44% респондентів заявили, що “повністю” або “скоріше” схвалюють роботу Трампа на посаді президента, тоді як 54% не схвалюють його діяльність. У березні минулого року ці показники становили 47% підтримки та 51% несхвалення.

Падіння рейтингу і причини

Порівняно з березнем 2025 року рейтинг підтримки знизився за трьома пунктами, зазначає The Hill.

У виданні зазначають, що падіння рейтингу Трампа пов’язане з критикою його імміграційної політики, скандалом навколо файлів, пов’язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, а також з успіхами демократів на останніх виборах торік.

Опитування показало, що 53% респондентів схвалюють дії Трампа щодо безпеки кордонів, 44% підтримують його політику щодо імміграції, а 41% схвалює його позицію щодо Ірану, де США наразі задіяні у конфлікті.

За агрегованими даними Decision Desk HQ, рейтинг схвалення Трампа зараз становить 43,1%, а рейтинг несхвалення – 54,4%.

Минулого року опитування Reuters/Ipsos показало, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту інавгурації.

