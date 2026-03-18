В США разоблачили коммуникацию российских агентов, которые использовали Google Translate для оперативной связи.

Как сообщает Cybernews со ссылкой на The Insider, разговоры агентов Кремля в режиме реального времени отслеживало Федеральное бюро расследований.

Речь идет о деятельности российского разведывательного подразделения Центр 795, созданного после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. В его состав входят агенты, выполняющие сложные операции за границей, в том числе сбор разведданных и подготовку покушений.

Сейчас смотрят

Для работы на Западе подразделение привлекло агента Дарко Дуровича, который проживал в США и мог свободно передвигаться по Европе. Его куратором был Денис Алимов, однако из-за языкового барьера — сербского и русского — они использовали онлайн-переводчик для обмена сообщениями.

Несмотря на использование зашифрованных мессенджеров, агенты не учли, что доступ к данным переводчика мог быть получен американскими спецслужбами. Благодаря этому ФБР фактически имела возможности читать их коммуникацию и отслеживать планы.

В частности, в конце ноября 2024 года Дурович передал через переведенный текст детали поездки в Нью-Йорк для поиска цели. Также он искал возможные орудия убийства в Подгорице.

В марте 2025 года агент задержан, тогда как его куратор оставался на свободе до февраля 2026 года. По данным журналистов, в РФ планируют создать новое подразделение, учитывая допущенные ошибки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.