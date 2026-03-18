У США викрили комунікацію російських агентів, які використовували Google Translate для оперативного зв’язку.

Як повідомляє Cybernews із посиланням на The Insider, розмови агентів Кремля у режимі реального часу відстежувало Федеральне бюро розслідувань.

Йдеться про діяльність російського розвідувального підрозділу Центр 795, створеного після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. До його складу входять агенти, які виконують складні операції за кордоном, зокрема збір розвідданих, викрадення та підготовку замахів.

Для роботи на Заході підрозділ залучив агента Дарко Дуровича, який проживав у США і міг вільно пересуватися Європою. Його куратором був Денис Алімов, однак через мовний бар’єр — сербську та російську — вони використовували онлайн-перекладач для обміну повідомленнями.

Попри використання зашифрованих месенджерів, агенти не врахували, що доступ до даних перекладів міг бути отриманий американськими спецслужбами. Завдяки цьому ФБР фактично мало змогу читати їхню комунікацію та відстежувати плани.

Зокрема, наприкінці листопада 2024 року Дурович передав через перекладений текст деталі поїздки до Нью-Йорка для пошуку цілі. Також він шукав можливі знаряддя вбивства в Подгориці.

У березні 2025 року агента затримали, тоді як його куратор залишався на свободі до лютого 2026 року. За даними журналістів, у РФ планують створити новий підрозділ, врахувавши допущені помилки.

