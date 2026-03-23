По меньшей мере один человек погиб, а 77 были госпитализированы в результате падения колумбийского военно-воздушного самолета, на борту которого находились 125 человек.

Самолет разбился сразу после взлета в южной части Амазонского региона страны в понедельник, 23 марта.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти Колумбии.

Авиакатастрофа военного самолета в Колумбии 23 марта: что известно

Президент Густаво Петро сообщил, что на данный момент подтверждена гибель одного человека.

Спасатели извлекли из-под завалов 77 пострадавших, всех их госпитализировали. Еще 43 человека официально считаются пропавшими без вести.

BREAKING: Colombian Air Force plane carrying 110 people crashes near Puerto Leguízamo — local media pic.twitter.com/YroHAk1lHG — BNO News Live (@BNODesk) March 23, 2026

Командующий колумбийскими ВВС Фернандо Сильва в видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, заявил, что самолет перевозил 114 пассажиров и 11 членов экипажа. Власти расследуют причину аварии.

Министр обороны Педро Санчес ранее сообщил, что инцидент произошел во время взлета военного самолета Hercules C-130, произведенного компанией Lockheed Martin (LMT.N), из аэропорта Пуэрто-Легисамо на границе с Перу, когда он перевозил военных.

Видео с места происшествия, опубликованное местным изданием BluRadio, показывает густые столбы дыма, которые поднимаются из обломков.

На еще одном из видео видно, как самолет начал падать на землю всего через несколько секунд после взлета. Издание отмечает, что авария произошла в 3 км от центра города.

Два военных источника ранее сообщили Reuters, что из обломков был спасен 71 человек. Издние The Sun пишет, что удалось виджить 77 пасажирам.

Представитель американской оборонной компании Lockheed Martin заявил, что компания выражает соболезнования пострадавшим от аварии и готова помочь Колумбии в расследовании инцидента.

Фото: скриншот BNO News

