В Катаре разбился военный вертолет: погибли все, кто был на борту
На рассвете 22 марта в территориальных водах Катара в Персидском заливе из-за технической неисправности разбился военный вертолет. Подтверждена гибель находившихся на борту семи человек.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Катара.
Авиакатастрофа в Катаре: что известно
По данным Министерства обороны Катара, утром 22 марта в территориальных водах Катара в Персидском заливе во время выполнения планового задания разбился военный вертолет.
Причиной падения оказалась техническая неисправность.
На борту находились семь человек. В ведомстве сообщили, что все они погибли.
— Подтверждена гибель: капитана (пилота) Мубарака Салема Даваи Аль-Марри, сержанта Фахада Хади Ганема Аль-Хайярина и капрала Мохаммеда Махер Мохаммеда, все они были военнослужащими Вооруженных сил Катара; майора Синана Таштекина из Объединенных катарско-турецких сил; а также Сулеймана Джемри Кахрамана и Исмаила Анаса Джаны, турецких гражданских коллаборантов, пассажиров самолета, – говорится в сообщении.
Впоследствии в Минобороны Катара сообщили о гибели еще одного пилота вертолета Саида Нассера Самеха.
