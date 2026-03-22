На рассвете 22 марта в территориальных водах Катара в Персидском заливе из-за технической неисправности разбился военный вертолет. Подтверждена гибель находившихся на борту семи человек.

Авиакатастрофа в Катаре: что известно

По данным Министерства обороны Катара, утром 22 марта в территориальных водах Катара в Персидском заливе во время выполнения планового задания разбился военный вертолет.

Причиной падения оказалась техническая неисправность.

На борту находились семь человек. В ведомстве сообщили, что все они погибли.

— Подтверждена гибель: капитана (пилота) Мубарака Салема Даваи Аль-Марри, сержанта Фахада Хади Ганема Аль-Хайярина и капрала Мохаммеда Махер Мохаммеда, все они были военнослужащими Вооруженных сил Катара; майора Синана Таштекина из Объединенных катарско-турецких сил; а также Сулеймана Джемри Кахрамана и Исмаила Анаса Джаны, турецких гражданских коллаборантов, пассажиров самолета, – говорится в сообщении.

Впоследствии в Минобороны Катара сообщили о гибели еще одного пилота вертолета Саида Нассера Самеха.

