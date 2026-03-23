Щонайменше одна людина загинула, а 77 були госпіталізовані внаслідок падіння колумбійського військово-повітряного літака, на борту якого перебували 125 людей.

Літак розбився одразу після зльоту в південній частині Амазонського регіону країни у понеділок, 23 березня.

Про це пише Reuters з посиланням на владу Колумбії.

Зараз дивляться

Авіакатастрофа військового літака у Колумбії 23 березня: що відомо

Президент Густаво Петро повідомив, що наразі підтверджено загибель однієї людини.

Рятувальники деблокували з-під завалів 77 постраждалих, усіх їх госпіталізували. Ще 43 особи офіційно вважаються зниклими безвісти.

BREAKING: Colombian Air Force plane carrying 110 people crashes near Puerto Leguízamo – local media pic.twitter.com/YroHAk1lHG — BNO News Live (@BNODesk) March 23, 2026

Командир колумбійських ВПС Фернандо Сільва у відеозаписі, опублікованому в соціальних мережах, заявив, що літак перевозив 114 пасажирів та 11 членів екіпажу. Влада розслідує причину аварії.

Міністр оборони Педро Санчес раніше повідомив, що інцидент стався під час зльоту військового літака Hercules C-130, який виготовила компанія Lockheed Martin (LMT.N) з аеропорту Пуерто-Легісамо на кордоні з Перу. Літак перевозив військових.

Відео з місця події, опубліковане місцевим виданням BluRadio, показує густі стовпи диму, що піднімалися з уламків.

Ще одне відео демонструє, як літак попрямував до землі всього за кілька секунд після зльоту. Видання зазначає, що аварія сталася за 3 км від міського центру.

Двоє військових джерел раніше повідомили Reuters, що з уламків було врятовано 71 людину. Видання The Sun пише, що 77 особам вдалося врятуватися.

Представник американської оборонної компанії Lockheed Martin заявив, що компанія висловлює співчуття постраждалим від аварії та готова допомогти Колумбії в розслідуванні інциденту.

Фото: скріншот BNO News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.