Российские удары по Украине затронули энергосистему Молдовы
- В Молдове отключили линию Исакча – Вулканешты.
- Причиной стали удары РФ по энергетической инфраструктуре юга Украины.
- Линия имеет важное значение для региональной энергосистемы.
В Молдове из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре юга Украины временно отключили линию электропередачи Исакча — Вулканешты.
Об этом сообщает NewsMaker.md со ссылкой на Министерство энергетики Молдовы.
Вечером 23 марта в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре на юге Украины была отключена линия электропередачи Исакча – Вулканешты.
В Министерстве энергетики Молдовы отметили, что после атак линия временно не работает, а специалисты уже проводят техническую проверку.
К работам привлечены бригады трех операторов систем передачи.
По данным СМИ, в Национальном центре управления кризисами подчеркнули, что эта линия является важным элементом как национальной, так и региональной энергосистемы, поэтому ситуацию контролируют в режиме реального времени.
В настоящее время продолжается оценка состояния энергетической инфраструктуры и проверка возможности восстановления работы линии.
Напомним, что в результате той же атаки вечером 23 марта часть Одесского района осталась без электроснабжения, в частности Пересыпский район Одессы.