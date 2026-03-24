Об этом сообщает NewsMaker.md со ссылкой на Министерство энергетики Молдовы.

Отключение света в Молдове из-за атаки РФ 23 марта: что известно

Вечером 23 марта в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре на юге Украины была отключена линия электропередачи Исакча – Вулканешты.

Сейчас смотрят

В Министерстве энергетики Молдовы отметили, что после атак линия временно не работает, а специалисты уже проводят техническую проверку.

К работам привлечены бригады трех операторов систем передачи.

По данным СМИ, в Национальном центре управления кризисами подчеркнули, что эта линия является важным элементом как национальной, так и региональной энергосистемы, поэтому ситуацию контролируют в режиме реального времени.

В настоящее время продолжается оценка состояния энергетической инфраструктуры и проверка возможности восстановления работы линии.

Напомним, что в результате той же атаки вечером 23 марта часть Одесского района осталась без электроснабжения, в частности Пересыпский район Одессы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.