У Молдові через російські удари по енергетичній інфраструктурі півдня України тимчасово відключили лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.

Про це повідомляє NewsMaker.md з посиланням на Міністерство енергетики Молдови.

Відключення світла в Молдові через атаку РФ 23 березня: що відомо

Увечері 23 березня внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на півдні України було відключено лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.

У Міністерстві енергетики Молдови зазначили, що після атак лінія тимчасово не працює, а фахівці вже проводять технічну перевірку.

До робіт залучені бригади трьох операторів систем передачі.

За даними ЗМІ, у Національному центрі управління кризами наголосили, що ця лінія є важливим елементом як національної, так і регіональної енергосистеми, тому ситуацію контролюють у режимі реального часу.

Наразі триває оцінка стану енергетичної інфраструктури та перевірка можливості відновлення роботи лінії.

Нагадаємо, що внаслідок тієї ж атаки ввечері 23 березня частина Одеського району залишилася без електропостачання, зокрема Пересипський район Одеси.

