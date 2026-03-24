Російські удари по Україні зачепили енергосистему Молдови
- У Молдові відключили лінію Ісакча – Вулканешти.
- Причиною стали удари РФ по енергетичній інфраструктурі півдня України.
- Лінія є важливою для регіональної енергосистеми.
У Молдові через російські удари по енергетичній інфраструктурі півдня України тимчасово відключили лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.
Про це повідомляє NewsMaker.md з посиланням на Міністерство енергетики Молдови.
Відключення світла в Молдові через атаку РФ 23 березня: що відомо
Увечері 23 березня внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на півдні України було відключено лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.
У Міністерстві енергетики Молдови зазначили, що після атак лінія тимчасово не працює, а фахівці вже проводять технічну перевірку.
До робіт залучені бригади трьох операторів систем передачі.
За даними ЗМІ, у Національному центрі управління кризами наголосили, що ця лінія є важливим елементом як національної, так і регіональної енергосистеми, тому ситуацію контролюють у режимі реального часу.
Наразі триває оцінка стану енергетичної інфраструктури та перевірка можливості відновлення роботи лінії.
Нагадаємо, що внаслідок тієї ж атаки ввечері 23 березня частина Одеського району залишилася без електропостачання, зокрема Пересипський район Одеси.