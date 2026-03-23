В Варенском районе Литвы, граничащем с Беларусью, упал и взорвался неизвестный беспилотник. Его полет не зафиксировали радары ПВО.

Об этом сообщает литовский государственный вещатель LRT.

В Литве упал неизвестный дрон

Пресс-секретарь Вооруженных сил Литвы Гинтавтаус Цюнис рассказал, что на месте инцидента собирают и исследуют обломки взорвавшегося объекта.

По его словам, официальные выводы можно будет сделать только после завершения расследования.

Цюнис отметил, что уже найден двигатель внутреннего сгорания. Такие двигатели используются в некоторых дронах.

Местные жители рассказали, что сначала услышали звук, похожий на полет дрона, а через несколько секунд раздался мощный взрыв. Полет беспилотника также зафиксировали на видео.

Предполагаемый дрон упал в покрытое льдом озеро. В некоторых местах лед растаял, поэтому добраться до него сложно.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене созывает на 24 марта заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности в связи с падением беспилотника вблизи границы с Беларусью.

— Учитывая сложившуюся ситуацию, завтра в 10:00 я созываю заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором будут представлены все обстоятельства, связанные с этим инцидентом, — отметила она.

Представитель Вооруженных сил Литвы предположил, что беспилотник мог попасть на территорию страны из соседней Беларуси.

— Мы находимся очень близко к белорусской границе. Хотя мы еще не проводили расследование, наиболее вероятное предположение, что он происходит из этой страны, — сказал Гинтавтаус Цюнис.

