У Литві поблизу з білоруським кордоном впав і вибухнув дрон
У Варенському районі Литви, що межує з Білоруссю, упав і вибухнув невідомий безпілотник. Його політ не зафіксували радари ППО.
Про це повідомляє литовський державний мовник LRT.
Речник Збройних сил Литви Гінтавтаус Цюніс розповів, що на місці інциденту збирають і досліджують уламки об’єкта, який вибухнув.
За його словами, офіційні висновки можна буде зробити лише після завершення розслідування.
Цюніс зазначив, що вже знайдено двигун внутрішнього згоряння. Такі двигуни використовуються в деяких дронах.
Місцеві жителі розповіли, що спочатку почули звук, схожий на політ дрона, а за кілька секунд пролунав потужний вибух. Політ безпілотника також зафіксували на відео.
Ймовірний дрон упав у вкрите кригою озеро. У деяких місцях лід розтанув, тому дістатися до нього складно.
Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене скликає на 24 березня засідання Комісії з питань національної безпеки через падіння безпілотника поблизу кордону з Білоруссю.
– З огляду на ситуацію, що склалася, завтра о 10:00 я скликаю засідання Комісії з національної безпеки, на якому будуть представлені всі обставини, пов’язані з цим інцидентом, – зазначила вона.
Представник Збройних сил Литви припустив, що безпілотник міг потрапити на територію країни з сусідньої Білорусі.
– Ми перебуваємо дуже близько до білоруського кордону. Хоча ми ще не проводили розслідування, найімовірніше припущення, що він походить з цієї країни, – сказав Гінтавтаус Цюніс.