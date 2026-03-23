У Варенському районі Литви, що межує з Білоруссю, упав і вибухнув невідомий безпілотник. Його політ не зафіксували радари ППО.

Про це повідомляє литовський державний мовник LRT.

Речник Збройних сил Литви Гінтавтаус Цюніс розповів, що на місці інциденту збирають і досліджують уламки об’єкта, який вибухнув.

За його словами, офіційні висновки можна буде зробити лише після завершення розслідування.

Цюніс зазначив, що вже знайдено двигун внутрішнього згоряння. Такі двигуни використовуються в деяких дронах.

Місцеві жителі розповіли, що спочатку почули звук, схожий на політ дрона, а за кілька секунд пролунав потужний вибух. Політ безпілотника також зафіксували на відео.

Ймовірний дрон упав у вкрите кригою озеро. У деяких місцях лід розтанув, тому дістатися до нього складно.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене скликає на 24 березня засідання Комісії з питань національної безпеки через падіння безпілотника поблизу кордону з Білоруссю.

– З огляду на ситуацію, що склалася, завтра о 10:00 я скликаю засідання Комісії з національної безпеки, на якому будуть представлені всі обставини, пов’язані з цим інцидентом, – зазначила вона.

Представник Збройних сил Литви припустив, що безпілотник міг потрапити на територію країни з сусідньої Білорусі.

– Ми перебуваємо дуже близько до білоруського кордону. Хоча ми ще не проводили розслідування, найімовірніше припущення, що він походить з цієї країни, – сказав Гінтавтаус Цюніс.

