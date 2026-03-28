Ночью 28 марта Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Ярославский в российском Ярославле.

Об этом вначале сообщало OSINT-сообщество Кіберборошно, а затем подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Атака на НПЗ Ярославский 28 марта: что известно

По данным OSINT-аналитиков, 28 марта дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Речь идет о НПЗ в Ярославле.

По информации OSINT-сообщества, на российском НПЗ вспыхнул пожар.

В частности, зафиксировано горение нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки, горение газов в результате попадания в технологическую установку или эстакаду, а также резервуарного парка готовой продукции и промежуточных компонентов производства.

Кроме того, Силы обороны поразили ракетами Фламинго завод по производству взрывчатки Промсинтез в Чапаевске Самарской области.

Взрывы раздавались и в других уголках РФ. В частности, в городе Вязьма Смоленской области, Новокуйбышевске Самарской области, а также в Московской, Ленинградской и Ростовской областях.

В 15:30 28 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удар по НПЗ Ярославский нанесли Силы обороны Украины в рамках снижения военно-экономического потенциала России.

В настоящее время уточняется степень ущерба, однако зафиксировано попадание по территории завода с последующим пожаром.

Кроме того, в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки ВСУ ударили по складам горюче-смазочных материалов в окрестностях Донецка, по складам боеприпасов вблизи поселков Мангуш и Глубокое Мариупольского района.

Также украинские войска поразили ремонтное подразделение врага в районе оккупированной Прохоровки Донецкой области, пункт управления БпЛА вблизи Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт вблизи Любимовки Херсонской области.

Подразделения Сил обороны также ударили по району сосредоточения живой силы возле села Сечнево на Днепропетровщине, составу материально-технических средств вблизи поселка Межгорье в оккупированном Крыму, а также по месту хранения горюче-смазочных материалов вблизи города Унеча Брянской области РФ.

Что известно о НПЗ Ярославский

Ярославский НПЗ – стратегически важное предприятие, один из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Мощность переработки этого предприятия составляет около 15 млн тонн нефти в год. Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное горючее, она критически важна для логистики российской армии.

В 2025-2026 году НПЗ Ярославский неоднократно становился целью ударов беспилотников. В частности, в начале декабря 2025 года в результате атаки дронами на предприятии произошел пожар.

До этого НПЗ потерпел удар в конце октября 2025 года.

Кроме того, ночью ВСУ нанесли удар по заводу по производству взрывчатых веществ в Чапаевске Самарской области.

В общей сложности российские войска обезвредили 155 дронов над 17 регионами.

Напомним, 27 марта Силы специальных операций ВСУ ударили по базе морских дронов в Севастополе и полигона Восточный.

Кроме того, в районе Великой Новоселки в Донецкой области был поражен логистический хаб российского подразделения, место сосредоточения личного состава, пункт управления войсками и пункт логистики.

