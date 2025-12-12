Дрони атакували НПЗ у Ярославлі – один із найбільших заводів РФ
Уночі проти 12 грудня в російському Ярославлі пролунала серія вибухів. Місто, що розташоване за понад 700 кілометрів від українського кордону, було атаковане безпілотниками.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Атака на НПЗ в Ярославлі 12 грудня: що відомо
Сьогодні під час атаки на НПЗ в Ярославлі місцеві писали про не менше ніж сім потужних вибухів.
Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу Славнефть-ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез) — одного з п’яти найбільших НПЗ Росії.
У мережі швидко з’явилися кадри, на яких видно займання над промисловою зоною та густий чорний дим.
Після початку атаки губернатор Михайло Євраєв закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки: людям рекомендували залишити відкриті ділянки місцевості, сховатися в приміщеннях, зачинити або зашторити вікна та перебувати у кімнатах із суцільними стінами.
Російське Міноборони заявило, що загалом протягом ночі їхня ППО начебто збила 95 безпілотників літакового типу в різних регіонах країни.
За цією версією:
- 63 дрони були перехоплені над Брянською областю;
- вісім — над Ярославською областю;
- шість — над Московською областю,
- по три — над Смоленською, Тверською областями та над акваторією Чорного моря;
- по два — над Тамбовською та Тульською областями та над акваторією Каспійського моря;
- по одному — над Орловською, Ростовською, Калузькою областями.
Моніторингові ресурси та OSINT-аналітики підтвердили, що удар припав на підприємство Славнефть-ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез).
Що відомо про НПЗ Славнефть-ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез)
Завод Славнефть-ЯНОС є одним із ключових нафтопереробних підприємств РФ і здатен переробляти до 15 млн тонн сировини щороку.
Він виробляє широкий спектр нафтопродуктів — від автомобільних бензинів до реактивного пального та технічних мастил, тому має стратегічне значення для економіки та оборонного сектору країни-агресора.