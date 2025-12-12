Уночі проти 12 грудня в російському Ярославлі пролунала серія вибухів. Місто, що розташоване за понад 700 кілометрів від українського кордону, було атаковане безпілотниками.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Атака на НПЗ в Ярославлі 12 грудня: що відомо

Сьогодні під час атаки на НПЗ в Ярославлі місцеві писали про не менше ніж сім потужних вибухів.

Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу Славнефть-ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез) — одного з п’яти найбільших НПЗ Росії.

У мережі швидко з’явилися кадри, на яких видно займання над промисловою зоною та густий чорний дим.

Після початку атаки губернатор Михайло Євраєв закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки: людям рекомендували залишити відкриті ділянки місцевості, сховатися в приміщеннях, зачинити або зашторити вікна та перебувати у кімнатах із суцільними стінами.

Російське Міноборони заявило, що загалом протягом ночі їхня ППО начебто збила 95 безпілотників літакового типу в різних регіонах країни.

За цією версією:

63 дрони були перехоплені над Брянською областю;

вісім — над Ярославською областю;

шість — над Московською областю,

по три — над Смоленською, Тверською областями та над акваторією Чорного моря;

по два — над Тамбовською та Тульською областями та над акваторією Каспійського моря;

по одному — над Орловською, Ростовською, Калузькою областями.

Моніторингові ресурси та OSINT-аналітики підтвердили, що удар припав на підприємство Славнефть-ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез).

Що відомо про НПЗ Славнефть-ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез)

Завод Славнефть-ЯНОС є одним із ключових нафтопереробних підприємств РФ і здатен переробляти до 15 млн тонн сировини щороку.

Він виробляє широкий спектр нафтопродуктів — від автомобільних бензинів до реактивного пального та технічних мастил, тому має стратегічне значення для економіки та оборонного сектору країни-агресора.

