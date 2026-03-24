ВСУ поразили пусковую установку Бастион в Крыму и пункт управления БпЛА в Донецкой области
- ВСУ нанесли удар по пусковой установке комплекса Бастион в Крыму.
- Под удар попали районы сосредоточения войск РФ.
- Поражены пункт управления БПЛА и ремонтное подразделение.
В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов российской армии, в частности по пусковой установке комплекса Бастион и районам сосредоточения противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение объектов РФ 24 марта: что известно
В ночь на 24 марта украинские военные нанесли удары по важным объектам российского агрессора.
В частности, была поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса Бастион в районе Актачи на временно оккупированной территории Крыма.
Также под удар попали районы сосредоточения противника в Великой Новоселке в Донецкой области, в населенном пункте Хорошее в Луганской области и в Новозлатополе Запорожской области.
Кроме того, Силы обороны нанесли удар по ремонтному подразделению противника в Новозлатополе, а также по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в Великой Новоселке.
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника в настоящее время уточняются.
По данным СМИ, береговой ракетный комплекс Бастион отличается высокой мобильностью: его развертывание из походного в боевое положение занимает около пяти минут.
По прибытии на позицию комплекс быстро осуществляет пуск и меняет местоположение, что значительно затрудняет его обнаружение и поражение.
После модернизации комплекс получил возможность применять не только штатные ракеты, но и запускать по Украине ракеты Циркон и Оникс.