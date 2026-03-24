В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов российской армии, в частности по пусковой установке комплекса Бастион и районам сосредоточения противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, была поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса Бастион в районе Актачи на временно оккупированной территории Крыма.

Также под удар попали районы сосредоточения противника в Великой Новоселке в Донецкой области, в населенном пункте Хорошее в Луганской области и в Новозлатополе Запорожской области.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по ремонтному подразделению противника в Новозлатополе, а также по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в Великой Новоселке.

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника в настоящее время уточняются.

По данным СМИ, береговой ракетный комплекс Бастион отличается высокой мобильностью: его развертывание из походного в боевое положение занимает около пяти минут.

По прибытии на позицию комплекс быстро осуществляет пуск и меняет местоположение, что значительно затрудняет его обнаружение и поражение.

После модернизации комплекс получил возможность применять не только штатные ракеты, но и запускать по Украине ракеты Циркон и Оникс.

