Вночі 31 жовтня пролунали вибухи у Владимирській області – там атаковано електропідстанцію. Було гучно й у Ярославлі — атаковано нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Атака на підстанцію Владимирська

Так, вночі 31 жовтня у селищі Енергетик пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку на електропідстанцію, яка розташована на вулиці Енергетиків.

На відеокадрах видно, що на території підстанції спалахнула велика пожежа.

Підстанція Владимирська — великий енергетичний об’єкт, її встановлена потужність становить близько 4 010 МВА. Від цієї підстанції відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ. Підстанція Владимирська забезпечує електрикою Центральний регіон Росії, зокрема Москву, Володимирську, Нижньогородську і частково Івановську області.

Вибухи поблизу НПЗ у Ярославській області

Під час повітряної тривоги аеропорт Ярославля закрили.

За даними Astra, вночі пролунали вибухи в районі НПЗ Славнефть-ЯНОС. Згодом місцеві мешканці уточнили, що вибухи чули в районі Нефтестрой, це за декілька кілометрів від нафтозаводу.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив, що вночі над Ярославлем нібито відбита атака українських дронів, постраждалих немає.

Він попередив, що на території регіону можуть бути фрагменти безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 346-ту добу.

