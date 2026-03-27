Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили відео ударів по базі операторів морських безекіпажних катерів у Севастополі та полігону Восточний на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Удари ССО по об’єктах на ТОТ 27 березня: що відомо

За даними військових, ураження були завдані протягом останніх кількох днів підрозділами Middle Strike ССО у взаємодії з представниками руху опору на тимчасово окупованих територіях.

У Севастополі під удар потрапила база операторів морських безекіпажних катерів (МБЕК). Кілька українських дронів досягли цілі.

Також ССО відпрацювали по загальновійськовому полігону Восточний поблизу села Новопетрівка на ТОТ Запорізької області.

На об’єкті перебували особовий склад, техніка та військове майно противника.

Удари ССО по Донеччині

Крім того, у районі Великої Новосілки на Донеччині було уражено одразу чотири військові цілі окупантів.

Йдеться про логістичний хаб російського підрозділу, місце зосередження особового складу, пункт управління військами та пункт логістики.

У ССО зазначили, що ці удари призвели до порушення темпу бойових дій противника на цьому напрямку.

