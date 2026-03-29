Ночью в Ленинградской области РФ раздавались взрывы — ударные дроны вновь атаковали порт Усть-Улуга.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Атака на порт Усть-Улуга 29 марта

Воздушную тревогу в Ленинградской области объявили около 02:00 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

Так, в 05:00 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российские силы ПВО якобы сбили над регионом 18 дронов. По состоянию на 09:47, по его словам, якобы сбито уже 36 дронов.

Дрозденко также сообщил, что в результате атаки дронов в порту Усть-Луга возник пожар, который пытаются потушить. Пострадавших нет.

Российское Минобороны сообщило, что в течение ночи силы ПВО якобы сбили 203 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, оккупированного Крыма и над акваторией Черного моря.

25 марта российские балтийские порты Приморск и Усть-Луга приостановили погрузку нефти после атаки беспилотников. В Усть-Луге вспыхнул пожар.

22 марта ударные дроны также нанесли удары по портам Приморска и Усть-Луги. Тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в Приморске загорелись несколько топливных резервуаров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1495-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.