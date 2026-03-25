Российские балтийские порты Приморск и Усть-Луга приостановили загрузку нефти после мощной атаки беспилотников.

Усть-Луга и Приморск приостановили работу из-за атаки дронов

Российские балтийские порты Приморск и Усть-Луга, являющиеся основными экспортными нефтяными терминалами, приостановили загрузку сырой нефти и нефтепродуктов 25 марта, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Это произошло в результате атак беспилотников.

Российские чиновники заявили, что в Усть-Луге вспыхнул пожар. Приморск, расположенный через Финский залив севернее Усть-Луги, также в последние дни оказался под атакой дронов.

Сейчас смотрят

Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил Reuters, что Усть-Луга была перекрыта, а хранилища горят. Сообщений о жертвах нет.

Директор Береговой охраны Финского залива Юкка-Пекка Лумилахти сообщил Reuters, что пожар в Приморске не был полностью потушен.

– Там до сих пор горит почти так же, как и в начале. Это действительно масштабные пожары, и там огромное количество дыма, – сказал он.

Он также отметил, что в настоящее время утечки нефти в результате атак не было.

Член финского парламента и председатель комитета по вопросам обороны Хейкки Аутто рассказал агентству Reuters, что во вторник, когда он приземлился в аэропорту Хельсинки в Финляндии, он видел огромный столб черного дыма, поднимавшийся со стороны порта Приморск.

— Атаки беспилотников на балтийские порты являются одними из крупнейших на сегодняшний день ударов по российским нефтяным экспортным объектам за четырехлетнюю войну и, вероятно, усилят неопределенность на мировых нефтяных рынках, вызванную конфликтом на Ближнем Востоке, — пишет Reuters.

Напомним, что в ночь на 25 марта Ленинградскую область России атаковали беспилотники — в порту Усть-Луга вспыхнул пожар, в то же время украинская сторона заявила об успешной спецоперации по нефтяной инфраструктуре.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.