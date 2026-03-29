Вночі лунали вибухи в Ленінградській області РФ — ударні дрони знову атакували порт Усть-Луга.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Атака на порт Усть-Луга 29 березня

Повітряну тривогу в Ленінградській області оголосили близько 02:00 за київським часом.

Зараз дивляться

Так, о 05:00 губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що російські сили ППО нібито збили над регіоном 18 дронів. Станом на 09:47, за його словами, нібито збито вже 36 дронів.

Дрозденко також повідомив, що внаслідок атаки дронів в порту Усть-Луга сталася пожежа, яку намагаються загасити. Постраждалих немає.

Російське Міноборони відзвідувало, що протягом ночі сили ППО нібито знищили 203 українських безпілотники над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Орловської, Пензенської, Псковської, Ростовської, Самарської, Саратовської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, окупованим Кримом та над акваторією Чорного моря.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.