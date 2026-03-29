В Таганроге Ростовской области (РФ) раздались взрывы — там заявляют о работе ПВО во время атаки дронов.

Бавовна в Таганроге: что известно

Как сообщают российские медиа вечером 29 марта, в Таганроге громко – там раздались взрывы. Как следствие в городе останавливали движение трамваев.

Видео, вероятно, местных жителей со звуками взрывов распространяют также украинские мониторинговые Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+.

Городская голова Таганрога Светлана Камбулова отчиталась о работе противовоздушной обороны по отражению массированной атаки БпЛА. Она призвала горожан не находиться на улицах и возле окон.

— Оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. Из-за падения обломков БпЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий, — написала она.

Впоследствии губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что есть погибший и раненый. Также, по его данным, зафиксировано возгорание и повреждения.

Военное командование Украины не комментировало эту информацию. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в Таганроге “активно раздавались взрывы”.

Город Таганрог находится в Ростовской области. Этот портовый город расположен на северо-восточном берегу Таганрогского залива Азовского моря.

