Ночью 13 января подразделения Сил обороны нанесли удары украинскими ракетами по предприятию Атлант Аэро, расположенному в городе Таганрог Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по Атлант Аэро в Таганроге

Украинские военные сообщают, что предприятие Атлант Аэро проектирует, производит и тестирует ударно-разведывательные дроны типа Молния, а также компоненты для беспилотников Орион.

Удар по этому объекту снизит способность российского врага производить беспилотники и ослабит возможности агрессора наносить удары по гражданским объектам на территории Украины, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

– Цель поражена – зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов. Масштабы ущерба уточняются, – подчеркнули в Генштабе.

Удары по вражеским целям на ВОТ

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по ряду целей оккупантов на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Так, в населенном пункте Черешневое на оккупированной части Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс Тор; в населенном пункте Подспорье поражен ЗРК Тунгуска. Нанесен удар по радиолокационной станции П-18-2 Прима в населенном пункте Лозуватка и по сосредоточению живой силы российского противника в районе Любимовки.

На ВОТ Донецкой области нанесен удар по складу боеприпасов и живой силе врага в районе Макеевки. Силы обороны также атаковали зенитный ракетный комплекс Тор в Солнечном.

Результаты ударов уточняются.

11 января украинские военные поразили три российские буровые установки корпорации Лукойл в акватории Каспийского моря.

7 января Силы обороны нанесли удар по нефтебазе Осколнефтеснаб в Белгородской области и по складу материально-технических средств на временно оккупированной территории Донецкой области.

Источник : Генштаб ВСУ