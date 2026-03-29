У Таганрозі Ростовської області (РФ) пролунали вибухи – там заявляють про роботу ППО під час атаки дронів.

Бавовна у Таганрозі: що відомо

Як повідомляють російські медіа увечері 29 березня, у Таганрозі гучно – там пролунали вибухи. Через це у місті зупиняли рух трамваїв.

Відео, ймовірно, місцевих жителів зі звуками вибухів поширюють також українські моніторингові телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+.

Міська голова Таганрога Світлана Камбулова відзвітувала про роботу протиповітряної оборони з відбиття масованої атаки БпЛА. Вона закликала містян не знаходитися на вулицях та біля вікон.

– Оперативні служби виїхали для ліквідації наслідків на 49 викликів. Через падіння уламків БпЛА пошкоджено кілька житлових будинків, соціальних об’єктів, промислових підприємств, – написала вона.

Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що є загиблий та поранений. Також, за його даними, є займання та пошкодження.

Військове командування України не коментувало цю інформацію. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що в Таганрозі “активно лунали вибухи”.

Таганрог на карті

Місто Таганрог знаходиться у Ростовській області. Це портове місто розташоване на північно-східному березі Таганрозької затоки Азовського моря.

