У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявляє про “масовану атаку дронів”
- У російському Таганрозі повідомляється про вибухи - там заявляють про атаку дронів.
- Водночас місцева влада вже відзвітувала, що було пошкоджено кілька житлових будинків, соціальних об'єктів, промислових підприємств.
У Таганрозі Ростовської області (РФ) пролунали вибухи – там заявляють про роботу ППО під час атаки дронів.
Бавовна у Таганрозі: що відомо
Як повідомляють російські медіа увечері 29 березня, у Таганрозі гучно – там пролунали вибухи. Через це у місті зупиняли рух трамваїв.
Відео, ймовірно, місцевих жителів зі звуками вибухів поширюють також українські моніторингові телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+.
Міська голова Таганрога Світлана Камбулова відзвітувала про роботу протиповітряної оборони з відбиття масованої атаки БпЛА. Вона закликала містян не знаходитися на вулицях та біля вікон.
– Оперативні служби виїхали для ліквідації наслідків на 49 викликів. Через падіння уламків БпЛА пошкоджено кілька житлових будинків, соціальних об’єктів, промислових підприємств, – написала вона.
Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що є загиблий та поранений. Також, за його даними, є займання та пошкодження.
Військове командування України не коментувало цю інформацію. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що в Таганрозі “активно лунали вибухи”.
Таганрог на карті
Місто Таганрог знаходиться у Ростовській області. Це портове місто розташоване на північно-східному березі Таганрозької затоки Азовського моря.
