Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился в Конгресс с запросом на выделение $152 млн для восстановления тюрьмы Алькатрас в Калифорнии.

Об этом пишет издание The Hill.

Восстановление Алькатраса: что известно

Сейчас смотрят

По данным издания, запрос на финансирование включен в проект бюджета Белого дома на 2027 год. Денежные средства планируют направить в Бюро тюрем США для покрытия первого этапа расходов, связанных с реконструкцией объекта и созданием современного высокозащищенного учреждения.

В общей сложности администрация Трампа планирует выделить около $1,7 млрд на модернизацию пенитенциарной системы США, включая восстановление Алькатраса.

В Белом доме отмечают, что это поможет улучшить условия содержания, повысить уровень безопасности и решить проблему нехватки персонала в исправительных учреждениях.

Что известно о тюрьме Алькатрас

Тюрьма на острове Алькатрас, расположенном примерно в двух милях от побережья, не работает уже более шести десятилетий.

В свое время там содержались одни из самых известных преступников США, в том числе гангстер Аль Капоне и похититель Джордж Кулемет Келли.

Алькатрас функционировала как федеральная тюрьма строгого режима с 1934 по 1963 год и имела репутацию одного из наиболее защищенных учреждений в стране. Впрочем, ее закрыли из-за чрезмерно высоких затрат на содержание.

Изолированное расположение острова существенно усложняло логистику, ведь все необходимые ресурсы доставляли морем, что значительно повышало расходы. В результате Алькатрас стала одной из самых дорогих федеральных тюрем в США.

Дополнительной проблемой были природные условия: соленая морская вода и влажный климат постепенно разрушали инфраструктуру, а восстановление требовало значительных финансовых вложений. Параллельно в стране появлялись более новые учреждения, в частности в Мэрионе (штат Иллинойс), которые были дешевле в обслуживании.

По оценкам, только для поддержки работы Алькатраса нужно было потратить от $3 до $5 млн на ремонт и модернизацию, не считая ежедневных затрат. В общем, содержание этой тюрьмы обходилось почти втрое дороже, чем других федеральных учреждений.

Решение о возобновлении Алькатраса Трамп принял еще в мае прошлого года. Тогда он поручил соответствующим ведомствам, в частности, Министерству юстиции, ФБР и Министерству внутренней безопасности, подготовить проект восстановления и расширения тюрьмы для содержания наиболее опасных преступников.

По словам Трампа, США долгое время сталкиваются с проблемой насильственной преступности, и стране необходимы более жесткие подходы к изоляции таких правонарушителей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.