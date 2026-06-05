В пятницу, 5 июня, Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 186 украинцев в рамках второго этапа обмена в формате 1000 на 1000.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными 5 июня

Еще 185 украинских защитников сегодня вернулись домой из российской неволи. Вместе с ними возвращается один гражданский. Всего вернулось 186 украинцев.

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Среди освобожденных из плена – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы: рядовые, сержанты и офицеры.

Они защищали Украину в Мариуполе и на Азовстали, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

Среди них – те, кто возвращается из российского плена, в котором находились еще с 2022 года.

Обмен 5 июня: что известно об украинцах, освобожденных из плена

По словам украинского омбудсмена, все освобожденные из российской неволи были официально подтверждены как военнопленные через Международный комитет Красного Креста.

Самому младшему из возвращенных – 27 лет, самому старшему – 62 года.

Для 15 украинских воинов этот июнь станет особенным не только из-за возвращения домой, но и из-за дней рождения, которые они впервые за долгое время встретят рядом с родными.

Также сегодня возвращаются домой отец и сын, которые защищали Украину в одной бригаде, а попали в плен с разницей в один день в 2022 году.

Существенную роль в этом освобождении украинцев, как и предыдущих, сыграли партнеры из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов, отметил Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными 15 мая

15 мая состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000.

Тогда домой удалось вернуть 205 украинцев. Среди них были воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

В частности, из российской неволи освободили рядовых, сержантов и офицеров. Большинство из них находились во вражеском плену еще с 2022 года.

По словам президента, они защищали Украину в Мариуполе и на Азовстали, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и Чернобыльской АЭС.

Фото: Координационный штаб

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