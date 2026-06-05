Штраф за игнорирование минуты молчания: суммы взысканий
В Украине водителей автомобилей начали штрафовать за игнорирование Всеукраинской минуты молчания, которая ежедневно проходит в 9:00 утра для почтения памяти погибших в российско-украинской войне.
Факты ICTV узнавали, могут ли штрафовать за игнорирование минуты молчания и сколько придется заплатить водителям.
Штраф за игнорирование минуты молчания: что известно
6 марта 2026 года Президент Украины подписал закон, который усиливает государственную политику национальной памяти и вводит новые правила чествования погибших в результате российской агрессии.
Документ предусматривает ежедневную общенациональную минуту молчания в 9:00, во время которой будут чествовать военных, медиков, спасателей, волонтеров, журналистов и гражданских, погибших из-за войны войны. Информационное сопровождение будут обеспечивать органы власти и системы оповещения.
Закон также закрепляет ежегодные мемориальные практики, в частности минуту молчания в День памяти жертв Голодомора и акцию Зажгли свечу.
Отдельно установлено, что порядок проведения этих мероприятий будет регулироваться правительством и Украинским институтом национальной памяти.
Патрульная полиция Ровенской области сообщила, что водители, которые не останавливаются по сигналу регулировщика во время минуты молчания, будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 510 грн. Первые нарушители уже получили свои штрафы, а полиция предупредила, что будет продолжать следить за соблюдением требований закона.
28 января 2025 года в 9 утра все водители и участники дорожного движения остановились в знак почтения памяти павших на войне по соответствующему сигналу регулировщика. Однако один из водителей поехал дальше, поэтому ему выписали штраф.
Штрафуют ли за игнорирование минуты молчания
В правилах дорожного движения нет четкой инструкции, что делать водителям в 9:00. Также нет штрафа за нарушение минуты молчания. Но согласно действующему законодательству, полиция имеет право останавливать движение в 9:00. Если же водитель это игнорирует, он может быть привлечен к административной ответственности.
Кто из водителей получит штраф за нарушение минуты молчания:
- водители, которые игнорируют сигналы регулировщика и не останавливаются в 9:00;
- водители, которые проезжают на запрещающий жест или соответствующий сигнал светофора;
- водители, которые отказываются останавливаться в общественных местах по требованию полиции;
- лица, которые пользуются телефоном во время движения без гарнитуры.