Меган Маркл показала новые семейные снимки по случаю пятилетия дочери Лилибет.

Герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram фото дочери и мужа, принца Гарри, которые ранее не показывала.

Меган Маркл показала фото Лилибет

В публикации Маркл обнародовала два новых кадра. На одном из них принц Гарри держит дочь на руках, а на другом Лилибет в белом платье рассматривает фиолетовые цветы во дворе.

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— Наша девочка мечты. С пятилетием, Лили, — написала мать.

Отдельно герцогиня поделилась семейным портретом, на котором можно частично рассмотреть лицо девочки. На снимке Лилибет стоит босиком на траве и повернута к камере вполоборота.

На девочке было платье бренда Cult Gaia цвета светлой дыни на бретельках, с завязками и кружевными деталями.

Почему Меган Маркл редко показывает детей

После отказа от королевских обязанностей и переезда в американский город Монтесито в 2020 году Меган Маркл и принц Гарри практически не показывают лица своих детей в соцсетях. Напомним, у пары также есть старший сын Арчи.

Тем не менее время от времени герцогиня делится отдельными моментами семейной жизни. Недавно она опубликовала фото Лилибет, которая помогала ей собираться, подписав кадр словами: “Мамина маленькая помощница”.

После этого часть пользователей раскритиковала Маркл, поскольку уже на следующий день она выступила с речью о рисках, которые социальные сети могут представлять для детей.

В то же время близкие к семье источники подчеркивали, что герцогиня публикует семейные фото осторожно и не демонстрирует лица детей полностью.

Источник : PageSix

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