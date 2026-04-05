США потеряли в войне против Ирана минимум семь самолетов, сообщает CNN.

Потери самолетов США в войне против Ирана

За время военной операции США против Ирана, которая длится уже более месяца, американские войска потеряли не менее семи самолетов, пишет CNN.

– Недавние потери самолетов F-15 и A-10 ВВС США в отдельных инцидентах довели количество уничтоженных в войне с Ираном пилотируемых самолетов до семи единиц, – говорится в сообщении.

2 марта были зафиксированы первые потери США. Тогда кувейтскими средствами ПВО в результате “дружественного огня” были сбиты три истребителя F-15. Инцидент произошел непосредственно над Кувейтом.

Все шесть членов экипажа катапультировались, а глава Пентагона Пит Хегсет на этой неделе заявил, что пилот истребителя вернулся к боевым действиям против Ирана.

Уже 12 марта из-за аварии самолета-заправщика КС-135 погибли шесть членов его экипажа.

Войска США заявили, что самолет-заправщик не был сбит вражеским или “дружеским огнем”. Причиной аварии стало столкновение с другим самолетом во время военной операции. Второй самолет тогда благополучно приземлился.

27 марта был уничтожен американский самолет воздушного предупреждения и управления E-3 Sentry BBC США. Это произошло на взлетно-посадочной полосе в результате атаки Ирана на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии.

По информации CNN, в результате атаки на авиабазу пострадали не менее 10 американских военных. Также был поврежден самолет-заправщик ВВС США.

К тому же, в прошлом месяце американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке после того, как его поразил, как считается, огонь из Ирана, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией.

