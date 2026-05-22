Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет The Guardian.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что “разочарование” Дональда Трампа в НАТО будет обсуждаться на “одном из важнейших саммитов в истории НАТО” в Анкаре.

Рубио начал с благодарности Швеции за проведение министерской встречи.

Но на этом любезности закончились, поскольку он заявил, что предстоящий саммит в Анкаре станет “одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО”, так как лидерам придется ответить на “разочарование” Трампа реакцией блока на “наши операции на Ближнем Востоке”.

— Это придется обсудить, но это не будет решено или обсуждено сегодня. Это вопрос для обсуждения на уровне лидеров, — отметил Рубио.

Он напомнил, что Трамп объявил о направлении в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих, и добавил, что у США по-прежнему есть глобальные обязательства, “которые необходимо выполнять с точки зрения размещения наших сил”.

По словам Рубио, это заставляет США пересматривать, “где именно размещать войска”.

— Это не является карательной мерой, это просто постоянный процесс, который существовал и раньше, — сказал он.

Госсекретарь добавил, что существует значительный потенциал для сотрудничества с НАТО в сфере оборонно-промышленной базы.

Марко Рубио 21 мая прибыл в Швецию для участия во встрече министров иностранных дел НАТО на фоне обеспокоенности европейских союзников возможным сокращением военного присутствия США и изменением подхода Вашингтона к блоку.

22 мая Рубио присоединился к министерской встрече в Хельсингборге, которая стала одной из последних перед июльским саммитом НАТО в Анкаре.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддержка Украины станет одним из главных вопросов, которые будут рассмотрены на саммите блока в Анкаре, который должен состояться 7-8 июля.

