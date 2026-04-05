США втратили у війні проти Ірану щонайменше сім літаків, повідомляє CNN.

Втрати літаків США у війні проти Ірану

За час військової операції США проти Ірану, яка триває вже понад місяць, американські війська втратили щонайменше сім літаків, пише CNN.

– Нещодавні втрати літаків F-15 та A-10 ВПС США в окремих інцидентах довели кількість знищених у війні з Іраном пілотованих літаків до семи одиниць, – йдеться у повідомленні.

2 березня були зафіксовані перші втрати США. Тоді кувейтськими засобами ППО внаслідок “дружнього вогню” були збиті три винищувачі F-15. Інцидент стався безпосередньо над Кувейтом.

Усі шість членів екіпажу катапультувалися, а очільник Пентагону Піт Гегсет цього тижня заявив, що пілот винищувача повернувся до бойових дій проти Ірану.

Вже 12 березня через аварію літака-заправника КС-135 загинули шість членів його екіпажу.

Війська США заявили, що літак-заправник не був збитий ворожим або “дружнім вогнем”. Причиною аварії стало зіткнення з іншим літаком під час військової операції. Другий літак тоді благополучно приземлився.

27 березня було знищено американський літак повітряного попередження та управління E-3 Sentry BBC США. Це сталося на злітно-посадковій смузі внаслідок атаки Ірану на авіабазу принца Султана в Саудівській Аравії.

За інформацією CNN, внаслідок атаки на авіабазу постраждали щонайменше 10 американських військових. Також було пошкоджено літак-заправник ВПС США.

До того ж, минулого місяця американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході після того, як його вразив, як вважається, вогонь з Ірану, повідомили CNN два джерела, знайомі із ситуацією.

