Запорожская АЭС оказалась под угрозой полного отключения электроэнергии после потери основной линии электропередачи.

МАГАТЭ ведет переговоры с Украиной и Россией о локальном прекращении огня для проведения срочных ремонтных работ.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

С 24 марта Запорожская АЭС получает электропитание только через резервную линию 330 кВ Ферросплавная-1. В то же время основная линия 750 кВ Днепровская остается отключенной.

За это время на станции трижды фиксировали полное исчезновение внешнего электроснабжения.

В МАГАТЭ отметили, что в настоящее время продолжаются переговоры о временном локальном перемирии, которое должно позволить провести ремонт и снизить риски для ядерной безопасности.

Команда агентства, работающая на Запорожской АЭС, также получила информацию об атаках беспилотников вблизи станции и в Энергодаре, где проживает большинство работников объекта.

По имеющейся информации, во время одной из атак было задействовано до 40 дронов.

В субботу беспилотник с взрывчаткой якобы упал вблизи машинного зала первого энергоблока. Взрыва не произошло, пострадавших или повреждений не зафиксировано.

Команда МАГАТЭ не смогла независимо подтвердить этот инцидент. Представители станции сообщили о нем лишь через два дня, обломки дрона к тому моменту уже убрали.

— Присутствие дронов и взрывчатки на атомной электростанции неприемлемо, поскольку оно резко увеличивает и без того значительные риски для ядерной безопасности, — заявил Гросси.

Напомним, 5 мая Международное агентство по атомной энергии зафиксировало повреждения после атаки на лабораторию Запорожской АЭС.

Команда МАГАТЭ посетила лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС на следующий день после атаки беспилотника, о которой сообщили эксперты агентства.

Во время осмотра были обнаружены повреждения части оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое в настоящее время не функционирует.

