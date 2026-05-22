Атака РФ на Марганец: что известно

Россия атаковала Марганец, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В результате российского обстрела пострадали 13 человек. Из них четверо – в больнице. Все в состоянии средней тяжести.

— Вражеский FPV-дрон попал рядом со служебным транспортом, где находились работники одного из предприятий. В автомобиле вылетели окна, — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 апреля 2025 года российские войска ударили дроном-камикадзе по автобусу с работниками горнообогатительного комбината.

Вражеская атака тогда унесла жизни девяти человек – восьми женщин и одного мужчины.

51 человек получил ранения. Четверо были в тяжелом состоянии.

8 мая один из тяжелораненых мужчин скончался.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 549-е сутки.

Фото: Александр Ганжа

