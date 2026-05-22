Дрон попал возле служебного транспорта: РФ атаковала Марганец, есть раненые
- Россия FPV-дроном атаковала Марганец Днепропетровской области.
- В результате российской агрессии пострадали 13 человек, четверо – в больнице.
- Все в состоянии средней тяжести.
Россия нанесла удар по Марганцу, в результате чего пострадали 13 человек.
Атака РФ на Марганец: что известно
Россия атаковала Марганец, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
В результате российского обстрела пострадали 13 человек. Из них четверо – в больнице. Все в состоянии средней тяжести.
— Вражеский FPV-дрон попал рядом со служебным транспортом, где находились работники одного из предприятий. В автомобиле вылетели окна, — говорится в сообщении.
Напомним, что 23 апреля 2025 года российские войска ударили дроном-камикадзе по автобусу с работниками горнообогатительного комбината.
Вражеская атака тогда унесла жизни девяти человек – восьми женщин и одного мужчины.
51 человек получил ранения. Четверо были в тяжелом состоянии.
8 мая один из тяжелораненых мужчин скончался.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 549-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Александр Ганжа