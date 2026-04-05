В Сербии вблизи газопровода нашли взрывчатку: МИД Украины назвало это провокацией РФ
Правоохранители нашли взрывчатку вблизи трубопровода Балканский поток, по которому транспортируется газ из России в Сербию и Венгрию.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает Euronews.
В Сербии обнаружили взрывчатку на газопроводе
Полиция обнаружила взрывчатку, расположенную вблизи трубопровода, поставляющего газ в Сербию и Венгрию. В то же время президент Сербии не уточнил, кто именно подозреваемые или их мотивы.
По его словам, два больших пакета взрывчатки с детонаторами нашли в рюкзаках в Каньиже на севере Сербии. Он отметил, что их обнаружили в нескольких сотнях метров от газопровода.
Вучич заявил, что сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о первых результатах расследования, проведенного военными и полицейскими органами относительно угрозы критически важной газовой инфраструктуре.
Орбан сказал, что созвал чрезвычайный совет обороны в Венгрии.
Однако Вучич не предоставил никаких подробностей о том, кто мог разместить взрывчатку вблизи газопровода и почему. Он добавил, что есть определенные следы, которые он не желает уточнять.
МИД Украины о взрывчатке возле трубопровода в Сербии
В Министерстве иностранных дел Украины категорически исключают попытки ошибочно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода в Сербии.
Как заявил спикер МИД Георгий Тихий, Украина не имеет к этому никакого отношения.
Скорее всего, предположил он, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы.
Балканский поток является продолжением газопровода Турецкий поток, транспортирующий российский газ как на территорию Сербии, так и в Венгрию.