Правоохранители нашли взрывчатку вблизи трубопровода Балканский поток, по которому транспортируется газ из России в Сербию и Венгрию.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает Euronews.

Полиция обнаружила взрывчатку, расположенную вблизи трубопровода, поставляющего газ в Сербию и Венгрию. В то же время президент Сербии не уточнил, кто именно подозреваемые или их мотивы.

По его словам, два больших пакета взрывчатки с детонаторами нашли в рюкзаках в Каньиже на севере Сербии. Он отметил, что их обнаружили в нескольких сотнях метров от газопровода.

Вучич заявил, что сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о первых результатах расследования, проведенного военными и полицейскими органами относительно угрозы критически важной газовой инфраструктуре.

Орбан сказал, что созвал чрезвычайный совет обороны в Венгрии.

Однако Вучич не предоставил никаких подробностей о том, кто мог разместить взрывчатку вблизи газопровода и почему. Он добавил, что есть определенные следы, которые он не желает уточнять.

МИД Украины о взрывчатке возле трубопровода в Сербии

В Министерстве иностранных дел Украины категорически исключают попытки ошибочно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода в Сербии.

Как заявил спикер МИД Георгий Тихий, Украина не имеет к этому никакого отношения.

Скорее всего, предположил он, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы.

Балканский поток является продолжением газопровода Турецкий поток, транспортирующий российский газ как на территорию Сербии, так и в Венгрию.

