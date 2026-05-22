Украинские военные наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, заявили в Генеральном штабе, опровергнув распространяемую РФ информацию относительно Старобельска.

Генштаб опроверг фейк РФ об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что “наносят поражения исключительно по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны”.

— Так, в ночь на 22 мая 2026 года поражен ряд объектов российского агрессора, среди которых нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе один из штабов подразделения Рубикон в районе города Старобельск, — говорится в сообщении.

Также в Генеральном штабе информируют, что Рубикон — российское военное спецподразделение Центр перспективных беспилотных технологий, представители которого регулярно поражают мирное население и гражданские объекты на территории Украины.

Сейчас смотрят

Напомним, что в российских СМИ активно распространяется манипулятивная информация о якобы поражении Вооруженными Силами Украины объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины, в частности об атаке общежития колледжа в Старобельске.

В свою очередь кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил нанести ответный удар по Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.