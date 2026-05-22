Партнеры Украины высоко оценивают позиции и достижения Сил обороны.

Об этом по итогам бесед с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате Е3–Украина сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Разговор Зеленского и лидеров Британии, Франции и Германии

Во время разговора стороны подчеркнули необходимость активизации дипломатических усилий для достижения мира и обеспечения присутствия Европы в этих процессах.

— Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это весомо, и именно такое наше давление может побудить к правильной и действенной дипломатии, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в ближайшее время состоится встреча советников по вопросам национальной безопасности.

Также глава государства проинформировал партнеров о планах России в отношении Украины, Беларуси и других направлений в Европе.

— Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды на уровне разведок более детально обменяются имеющейся информацией. Обсудили и коммуникацию с американской стороной. Делаем все, чтобы настоящий мир был, – подытожил глава государства.

Зеленский об укреплении позиций на фронте

Президент также сообщил европейским лидерам о значительном укреплении позиций Украины на фронте.

— С начала года 590 километров нашей территории освобождены и находятся под контролем, — подчеркнул глава государства.

По словам президента, текущее развитие событий невыгодно для российской стороны.

Он добавил, что Украина и в дальнейшем будет улучшать свои результаты, в частности в уничтожении живой силы противника.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в настоящее время поставлены на паузу, однако Вашингтон допускает возможность их возобновления при определенных условиях.

Владимир Зеленский выражал надежду на возобновление трехсторонних переговоров с Россией при участии европейских партнеров.

