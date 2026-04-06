Президент Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности в сфере безопасности, которые должны усилить позиции Украины.

Он также заявил, что Украина готовит свои предложения для усиления документа о гарантиях безопасности.

— Безопасности заслуживают все народы – и будут еще и новые наши договоренности в сфере безопасности. Которые точно усилят Украину. Сейчас с Украиной как с партнером по безопасности хотят сотрудничать очень разные государства, но мы открыты к совместной работе со всеми теми, кто поддерживает наш суверенитет, нашу независимость и уважает наших людей, – сказал Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 6 апреля.

Президент добавил, что руководитель НАК Нафтогаз Сергей Корецкий сейчас работает с турецкой стороной над реализацией всех договоренностей, которых стороны достигли во время встречи в Стамбуле в субботу.

Совместная работа с Турцией для нас – это одна из гарантий энергетической безопасности, логистической безопасности. Есть хорошие основания, чтобы сделать новые совместные шаги, – подчеркнул Зеленский.

Работа с США по гарантиям безопасности

Украина сейчас ведет предметную работу с США по документам о гарантиях безопасности и готовит собственные предложения для усиления этого документа.

— Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение через американцев у российской стороны есть. Мы работаем сейчас также очень предметно по документам с американской стороной. Как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности, – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что гарантии безопасности являются ключевыми для реального завершения войны, достижения длительного мира, а также для формирования политической и юридической ситуации, при которой войну можно будет завершить.

— Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы шли продуктивно. Сейчас много неверия в дипломатию, не только здесь относительно войны России против Украины, но от всех участников дипломатического процесса зависит, каким будет результат и будет ли результат, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина фактически ежедневно контактирует с американской стороной на разных уровнях, чтобы достичь результата.

Напомним, 4 апреля Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле.

Лидеры обсудили двусторонние отношения между Украиной и Турцией, вопросы сотрудничества в сфере безопасности и ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

По словам Зеленского, договоренности в сфере безопасности касаются тех направлений, в которых Украина может быть полезной для Турции. Речь идет об экспертизе, технологиях и опыте.

Президент Турции заявил о готовности провести следующий раунд переговоров по прекращению войны России против Украины.

