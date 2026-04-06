Президент Володимир Зеленський анонсував нові безпекові домовленості, які мають покращити позиції України.

Він також заявив, що Україна готує свої пропозиції для посилення документу щодо гарантій безпеки.

– На безпеку заслуговують усі народи – і будуть ще й нові наші безпекові домовленості. Які точно посилять Україну. Зараз з Україною як із безпековим партнером хочуть співпрацювати дуже різні держави, але ми відкриті до спільної роботи з усіма тими, хто підтримує наш суверенітет, нашу незалежність та поважає наших людей, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 6 квітня.

Президент додав, що керівник НАК Нафтогаз Сергій Корецький нині працює з турецькою стороною над реалізацією всіх домовленостей, яких сторони досягли під час зустрічі у Стамбулі в суботу.

– Спільна робота з Туреччиною для нас – це одна з гарантій енергетичної безпеки, логістичної безпеки. Хороші підґрунтя є, щоб зробити нові спільні кроки, – наголосив Зеленський.

Робота зі США щодо гарантій безпеки

Україна нині веде предметну роботу зі США щодо документів про гарантії безпеки та готує власні пропозиції для посилення цього документа.

– Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російської сторони є. Ми працюємо зараз також дуже предметно по документах з американською стороною. Як і домовлялись, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документу про гарантії безпеки, – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що гарантії безпеки є ключовими для реального завершення війни, досягнення тривалого миру, а також для формування політичної та юридичної ситуації, за якої війну можна буде завершити.

– Важливо, щоб партнери нас в цьому чули і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно. Зараз багато зневіри у дипломатії, не тільки тут щодо війни Росії проти України, але від усіх учасників дипломатичного процесу залежить, що буде результатом та чи буде результат, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна фактично щодня контактує з американською стороною на різних рівнях, щоб досягти результату.

Нагадаємо, 4 квітня Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Стамбулі.

Лідери обговорили двосторонні відносини між Україною та Туреччиною, питання безпекової співпраці та ситуацію в Європі та на Близькому Сході.

За словами Зеленського, домовленості у сфері безпеки стосуються тих напрямів, у яких Україна може бути корисною для Туреччини. Йдеться про експертизу, технології та досвід.

Президент Туреччини заявив про готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

