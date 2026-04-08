Современный ядерный потенциал США формировался на протяжении десятилетий и сегодня остается одним из самых масштабных и сложных в мире как по количеству боеголовок, так и по географии их размещения.

В то же время различные международные источники приводят несколько разные оценки, что объясняется закрытостью этой сферы.

Сколько ядерного оружия у Америки и чем оно представлено, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Путь разработки и использования ядерного оружия США

По данным последнего информационного бюллетеня Arms Control Association за 2026 год, Соединенные Штаты первыми создали ядерное оружие, проведя испытания в июле 1945 года. Уже в августе того же года его применили против Хиросимы и Нагасаки.

И это единственный случай боевого применения ядерного оружия в истории. В дальнейшем США быстро наращивали арсенал, и к концу холодной войны с СССР он достигал десятков тысяч боеголовок.

После заключения Договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году и ряда двусторонних соглашений с СССР, а затем с Россией началось постепенное сокращение. Последним ключевым документом был договор New START или СНВ-III, подписанный в 2010 году между США и Россией.

Он ограничивал количество развернутых стратегических боеголовок до 1 550 единиц и устанавливал контроль за носителями. Однако 5 февраля 2026 года его действие прекратилось.

Однако, как сообщило издание Axios, США и Россия достигли договоренности о временном соблюдении положений Договора СНВ-III после истечения срока его действия. Речь идет о намерении сторон в течение примерно шести месяцев продолжать выполнять ключевые ограничения соглашения и параллельно вести переговоры о заключении нового договора.

СНВ-III остается одним из главных инструментов контроля над стратегическими ядерными вооружениями, поскольку он ограничивает арсеналы США и России — двух государств, которые вместе владеют около 85% мировых ядерных боеголовок.

Документ, действие которого завершилось 5 февраля, устанавливал лимиты на размещение ядерных боеголовок на межконтинентальных ракетах, подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также предусматривал механизмы взаимной проверки, прозрачности и контроля.

Ядерное оружие США: количество

Что касается актуальных цифр, то здесь существует несколько оценок. По официальным данным Министерства энергетики США, по состоянию на сентябрь 2023 года у США было 3 748 ядерных боеголовок в категориях “активные” и “неактивные”. В то же время около 2 000 единиц уже выведены из эксплуатации и ожидают демонтажа.

Независимые оценки Федерации американских ученых несколько отличаются. Аналитики считают, что военный запас составляет примерно 3 700 боеголовок. Еще 1 477 списанных боеголовок ожидают демонтажа, что в сумме дает около 5 200 боеголовок. Расхождения в цифрах объясняются более медленными, чем ожидалось, темпами утилизации списанных боезарядов.

Какое ядерное оружие есть у США и что такое ядерная триада

Ядерное оружие США представлено ядерной триадой — комплексной системой стратегических средств доставки ядерных боезарядов, которая включает наземный, морской и воздушный компоненты.

Эта система построена таким образом, чтобы обеспечить гарантированную способность нанести ответный удар в любых условиях, даже в случае уничтожения одного из элементов.

Арсенал ядерного оружия США находится не только внутри страны, но и за ее пределами. Если говорить о развернутых силах, то, согласно последним данным в рамках New START, США имели 1 419 стратегических боеголовок, размещенных на 662 носителях.

Речь идет о трех ключевых компонентах так называемой “ядерной триады”:

межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования;

ракеты на подводных лодках;

стратегические бомбардировщики.

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами постоянно патрулируют океаны, что делает их малоуязвимыми для первого удара. Авиационная составляющая представлена стратегическими бомбардировщиками, которые могут нести как крылатые ракеты, так и ядерные бомбы.

Тактическое ядерное оружие США

Отдельно стоит упомянуть тактическое ядерное вооружение США, размещенное за пределами страны. Около 100 авиабомб типа B61 развернуты на базах союзников в Европе. В частности, речь идет об объектах в Италии, Германии, Турции, Бельгии и Нидерландах. Это часть политики ядерного сдерживания НАТО, которая предусматривает совместную ответственность союзников.

Итак, ядерное оружие Соединенных Штатов Америки представляет собой огромный арсенал, а также сложную систему его размещения — от собственной территории до европейских баз и мирового океана.

Несмотря на сокращение запасов по сравнению с периодом холодной войны, страна активно модернизирует свои вооруженные силы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.