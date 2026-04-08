Сучасний ядерний потенціал США формувався протягом десятиліть і сьогодні залишається одним із найбільш великих та складних у світі як за кількістю боєголовок, так і за географією їх розміщення.

Водночас різні міжнародні джерела наводять дещо відмінні оцінки, що пояснюється закритістю цієї сфери.

Скільки ядерної зброї у Америки та чим вона представлена, читайте в нашому матеріалі.

Шлях розробки та використання ядерної зброї США

За даними останнього інформаційного бюлетеня Arms Control Association 2026 року, Сполучені Штати першими створили ядерну зброю, провівши випробування у липні 1945 року. Уже в серпні того ж року її застосували проти Хіросіми та Нагасакі. 

І це єдиний випадок бойового використання ядерної зброї в історії. Надалі США швидко нарощували арсенал, і до кінця холодної війни з СРСР він сягав десятків тисяч боєголовок.

Після укладення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 1968 році та низки двосторонніх угод із СРСР, а потім з Росією почалося поступове скорочення. Останнім ключовим документом був договір New START або СНО-ІІІ, підписаний у 2010 році між США та Росією.

Він обмежував кількість розгорнутих стратегічних боєголовок до 1 550 одиниць і встановлював контроль за носіями. Однак 5 лютого 2026 року його дія припинилася.

Проте, як повідомило видання Axios, США та Росія досягли домовленості про тимчасове дотримання положень Договору СНО-ІІІ після завершення його формальної дії. Ідеться про намір сторін протягом приблизно шести місяців продовжувати виконувати ключові обмеження угоди та паралельно вести переговори щодо укладення нового договору.

СНО-ІІІ залишається одним із головних інструментів контролю над стратегічними ядерними озброєннями, оскільки він обмежує арсенали США та Росії — двох держав, які разом володіють близько 85% світових ядерних боєголовок.

Документ, дія якого завершилася 5 лютого, встановлював ліміти на розміщення ядерних боєголовок на міжконтинентальних ракетах, підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках, а також передбачав механізми взаємної перевірки, прозорості та контролю.

Ядерна зброя США: кількість

Що стосується актуальних цифр, то тут існує кілька оцінок. За офіційними даними U.S. Department of Energy, станом на вересень 2023 року США мали 3 748 ядерних боєголовок у категоріях “активні” та “неактивні”. Водночас близько 2 000 одиниць уже виведені з експлуатації та очікують демонтажу. 

Незалежні оцінки Федерації американських вчених трохи відрізняються. Аналітики вважають, що військовий запас становить приблизно 3 700 боєголовок. Ще 1 477 списаних очікують демонтажу, що в сумі дає близько 5 200 боєголовок станом на січень 2025 року. Розбіжності у цифрах пояснюються повільнішими, ніж очікувалося, темпами утилізації списаних боєзарядів.

 

ядерна зброя США

Інфографіка Фактів ICTV

Яку ядерну зброю мають США та що таке Ядерна тріада

Ядерна зброя США представлена ядерною тріадою — комплексною системою стратегічних засобів доставлення ядерних боєзарядів, яка охоплює наземний, морський і повітряний компоненти.

Ця система побудована таким чином, щоб забезпечити гарантовану здатність завдати удару у відповідь за будь-яких умов, навіть у разі знищення одного з елементів.

Арсенал ядерної зброї США знаходиться не лише в середині країни, але й за її межами. Якщо говорити про розгорнуті сили, то, за останніми даними в межах New START, США мали 1 419 стратегічних боєголовок, розміщених на 662 носіях.

Ідеться про три ключові компоненти так званої “ядерної тріади”: 

  • міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування;
  • ракети на підводних човнах;
  • стратегічні бомбардувальники.

Атомні підводні човни з балістичними ракетами постійно патрулюють океани, що робить їх маловразливими для першого удару. Авіаційна складова представлена стратегічними бомбардувальниками, які можуть нести як крилаті ракети, так і ядерні бомби.

Тактична ядерна зброя США

Окремо варто згадати тактичне ядерне озброєння США, розміщене за межами країни. Близько 100 авіабомб типу B61 розгорнуті на базах союзників у Європі. Зокрема, йдеться про об’єкти в Італії, Німеччині, Туреччині, Бельгії і Нідерландах. Це частина політики ядерного стримування НАТО, яка передбачає спільну відповідальність союзників.

Отже, ядерна зброя Сполучених Штатів Америки представлена величезним арсеналом, а також складною системою його розміщення, від власної території до європейських баз і світового океану. 

Попри скорочення запасів у порівнянні з періодом холодної війни, країна активно модернізує свої сили. 

Читайте також
Чи є в Ізраїлю ядерна зброя та який може бути арсенал
Ізраїль, прапор Ізраїлю

Пов'язані теми:

СРСРСШАЯдерна зброя
