Сучасний ядерний потенціал США формувався протягом десятиліть і сьогодні залишається одним із найбільш великих та складних у світі як за кількістю боєголовок, так і за географією їх розміщення.

Водночас різні міжнародні джерела наводять дещо відмінні оцінки, що пояснюється закритістю цієї сфери.

Скільки ядерної зброї у Америки та чим вона представлена

Шлях розробки та використання ядерної зброї США

За даними останнього інформаційного бюлетеня Arms Control Association 2026 року, Сполучені Штати першими створили ядерну зброю, провівши випробування у липні 1945 року. Уже в серпні того ж року її застосували проти Хіросіми та Нагасакі.

І це єдиний випадок бойового використання ядерної зброї в історії. Надалі США швидко нарощували арсенал, і до кінця холодної війни з СРСР він сягав десятків тисяч боєголовок.

Після укладення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 1968 році та низки двосторонніх угод із СРСР, а потім з Росією почалося поступове скорочення. Останнім ключовим документом був договір New START або СНО-ІІІ, підписаний у 2010 році між США та Росією.

Він обмежував кількість розгорнутих стратегічних боєголовок до 1 550 одиниць і встановлював контроль за носіями. Однак 5 лютого 2026 року його дія припинилася.

Проте, як повідомило видання Axios, США та Росія досягли домовленості про тимчасове дотримання положень Договору СНО-ІІІ після завершення його формальної дії. Ідеться про намір сторін протягом приблизно шести місяців продовжувати виконувати ключові обмеження угоди та паралельно вести переговори щодо укладення нового договору.

СНО-ІІІ залишається одним із головних інструментів контролю над стратегічними ядерними озброєннями, оскільки він обмежує арсенали США та Росії — двох держав, які разом володіють близько 85% світових ядерних боєголовок.

Документ, дія якого завершилася 5 лютого, встановлював ліміти на розміщення ядерних боєголовок на міжконтинентальних ракетах, підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках, а також передбачав механізми взаємної перевірки, прозорості та контролю.

Ядерна зброя США: кількість

Що стосується актуальних цифр, то тут існує кілька оцінок. За офіційними даними U.S. Department of Energy, станом на вересень 2023 року США мали 3 748 ядерних боєголовок у категоріях “активні” та “неактивні”. Водночас близько 2 000 одиниць уже виведені з експлуатації та очікують демонтажу.

Незалежні оцінки Федерації американських вчених трохи відрізняються. Аналітики вважають, що військовий запас становить приблизно 3 700 боєголовок. Ще 1 477 списаних очікують демонтажу, що в сумі дає близько 5 200 боєголовок станом на січень 2025 року. Розбіжності у цифрах пояснюються повільнішими, ніж очікувалося, темпами утилізації списаних боєзарядів.

Яку ядерну зброю мають США та що таке Ядерна тріада

Ядерна зброя США представлена ядерною тріадою — комплексною системою стратегічних засобів доставлення ядерних боєзарядів, яка охоплює наземний, морський і повітряний компоненти.

Ця система побудована таким чином, щоб забезпечити гарантовану здатність завдати удару у відповідь за будь-яких умов, навіть у разі знищення одного з елементів.

Арсенал ядерної зброї США знаходиться не лише в середині країни, але й за її межами. Якщо говорити про розгорнуті сили, то, за останніми даними в межах New START, США мали 1 419 стратегічних боєголовок, розміщених на 662 носіях.

Ідеться про три ключові компоненти так званої “ядерної тріади”:

міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування;

ракети на підводних човнах;

стратегічні бомбардувальники.

Атомні підводні човни з балістичними ракетами постійно патрулюють океани, що робить їх маловразливими для першого удару. Авіаційна складова представлена стратегічними бомбардувальниками, які можуть нести як крилаті ракети, так і ядерні бомби.

Тактична ядерна зброя США

Окремо варто згадати тактичне ядерне озброєння США, розміщене за межами країни. Близько 100 авіабомб типу B61 розгорнуті на базах союзників у Європі. Зокрема, йдеться про об’єкти в Італії, Німеччині, Туреччині, Бельгії і Нідерландах. Це частина політики ядерного стримування НАТО, яка передбачає спільну відповідальність союзників.

Отже, ядерна зброя Сполучених Штатів Америки представлена величезним арсеналом, а також складною системою його розміщення, від власної території до європейських баз і світового океану.

Попри скорочення запасів у порівнянні з періодом холодної війни, країна активно модернізує свої сили.

