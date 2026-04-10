Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность вывода части американских военных подразделений из Европы из-за разногласий с союзниками.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Вывод войск США из Европы: что известно

По данным источников, Трамп рассматривает варианты сокращения военного присутствия США в Европе на фоне недовольства позицией союзников по НАТО.

В частности, речь идет об их отказе участвовать в инициативе по разблокированию Ормузского пролива.

Также среди причин называют раздражение американского президента отсутствием прогресса в вопросе приобретения Гренландии.

Несмотря на это, окончательное решение пока не принято. Белый дом не поручал Пентагону разрабатывать конкретные планы по сокращению войск.

Впрочем сам факт таких обсуждений, по данным Reuters, свидетельствует о существенном ухудшении отношений между США и европейскими союзниками.

Сколько военных США находится в Европе

Сейчас на территории Европы дислоцировано более 80 тыс. американских военнослужащих.

Из них более 30 тыс. находятся в Германии, а также значительные контингенты размещены в Италии, Великобритании и Испании.

Эти силы играют ключевую роль в архитектуре безопасности Европы еще со времен Второй мировой войны.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО и допускает пересмотр членства страны в Североатлантическом блоке.

