Президент США Дональд Трамп обговорює можливість виведення частини американських військових підрозділів з Європи через розбіжності з союзниками.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела у Білому домі.

Виведення військ США з Європи: що відомо

За даними джерел, Трамп розглядає варіанти скорочення військової присутності США у Європі на тлі невдоволення позицією союзників по НАТО.

Зокрема, йдеться про їхню відмову долучатися до ініціативи щодо розблокування Ормузької протоки.

Також серед причин називають роздратування американського президента відсутністю прогресу у питанні придбання Гренландії.

Попри це, остаточного рішення наразі не ухвалено. Білий дім не доручав Пентагону розробляти конкретні плани щодо скорочення військ.

Втім сам факт таких обговорень, за даними Reuters, свідчить про суттєве погіршення відносин між США та європейськими союзниками.

Скільки військових США перебуває в Європі

Наразі на території Європи дислоковано понад 80 тис. американських військовослужбовців.

З них понад 30 тис. перебувають у Німеччині, а також значні контингенти розміщені в Італії, Великій Британії та Іспанії.

Ці сили відіграють ключову роль у безпековій архітектурі Європи ще з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО та допускає перегляд членства країни у Північноатлантичному блоці.

