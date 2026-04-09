Президент США Дональд Трамп разочарован позицией союзников, отказавшихся поддержать военные действия против Ирана.

Об этом после встречи с главой Соединенных Штатов сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал Джейку Тапперу из CNN.

Встреча Трампа и Рютте: что известно

В издании отмечают, что встреча Трампа и Рютте состоялась в напряженный момент — менее чем через сутки после того, как США и Иран согласились на двухнедельное перемирие.

Сейчас смотрят

Он отметил, что американский президент откровенно поделился своим видением последних событий и не скрывал эмоций относительно позиции союзников.

— Он четко сказал мне, что думает о том, что произошло за последние несколько недель. Это очень тонкая картина, — отметил Рютте.

Также он охарактеризовал разговор как откровенный и открытый, подчеркнув, что он состоялся между “двумя хорошими друзьями”.

В то же время Рютте не стал комментировать, поднимался ли вопрос возможного выхода США из НАТО.

Стоит отметить, разговор Трампа и Рютте состоялся сразу после того, как Вашингтон и Тегеран согласовали двухнедельное прекращение огня, которое предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что отношения между США и НАТО ухудшились после того, как союзники не поддержали его инициативы, в частности по Гренландии.

Он также неоднократно критиковал собюз и допускал возможность пересмотра роли США в нем.

1 апреля в интервью The Telegraph президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО и допускает пересмотр членства страны в блоке.

— Я бы сказал, что речь идет о большем, чем пересмотр. Я никогда не был под влиянием НАТО. Я всегда знал, что НАТО — это бумажный тигр, и, кстати, Путин это тоже знает, — отмечал Трамп.

За день до этого государственный секретарь США Марко Рубио также заявлял, что Вашингтону, вероятно, придется пересмотреть отношения с НАТО после завершения войны.

Он подчеркнул, что отказ союзников предоставить доступ к военным базам ставит под сомнение эффективность сотрудничества.

Еще в марте Трамп резко критиковал союзников за нежелание участвовать в военной операции и заявлял, что США “не нуждаются” в помощи НАТО.

Также он отмечал, что был удивлен позицией партнеров и считает, что Североатлантический блок делает “очень глупую ошибку”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.