Китай объявил о намерении частично восстановить связи с Тайванем, в том числе прямые авиарейсы и импорт отдельной продукции.

Китай и Тайвань частично восстанавливают связи

Китай заявил о готовности частично возобновить контакты с Тайванем после продолжительного периода напряженности, пишет Associated Press.

Речь идет, в частности, о возможном возобновлении прямых авиарейсов между Тайванем и рядом городов материкового Китая, в частности Сианем и Урумчи, упрощении импорта отдельных тайваньских товаров и создании механизма коммуникации между Коммунистической партией Китая и партией Гоминьдан.

Такие сигналы прозвучали после визита в Пекин лидера тайваньской оппозиции Чен Ли-вуна, который встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

В то же время, в Тайване раскритиковали эти инициативы, подчеркнув, что любые решения относительно отношений между сторонами должны приниматься на уровне правительства, а не отдельных партий.

— Позиция правительства четкая: чтобы обеспечить интересы нации и ее народа, все вопросы, касающиеся отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и предусматривающие участие государственных органов, должны обсуждаться обоими правительствами на равноправной и достойной основе, чтобы быть эффективными и действительно защищать права и благосостояние народа, — отметили в Совете Тайваня по вопросам материковой части.

В Пекине также заявили о планах строительства моста к тайваньским островам Цзиньмэнь и Мацу, которые расположены вблизи побережья материка.

Несмотря на эти шаги, политическое напряжение между сторонами сохраняется, так как Китай считает Тайвань своей территорией, а остров настаивает на суверенитете.

