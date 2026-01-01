Китайские военные учения вокруг Тайваня “безосновательно” обострили напряженность в регионе.

Об этом заявил Госдепартамент США, призвав Пекин “прекратить военное давление”, пишет СВS News.

Военные учения Китая у Тайваня: что известно

— Военная активность и риторика Китая в отношении Тайваня и других стран региона безосновательно повышают напряженность. Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать конструктивный диалог, — заявил в четверг, 1 января, Томми Пиготт, главный заместитель спикера Госдепартамента.

Он добавил, что “США поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в частности путем применения силы или принуждения”.

Китай утверждает, что демократический Тайвань является частью его территории, и угрожает применить силу для его аннексии.

В понедельник и вторник Пекин запустил ракеты и развернул десятки истребителей, военных кораблей и судов береговой охраны, чтобы окружить главный остров Тайваня.

По словам Пекина, учения под кодовым названием Миссия справедливости 2025 имитировали блокаду основных тайваньских портов.

Тайбэй осудил учения и назвал их “чрезвычайно провокационными”.

Трамп отвергает возможность вторжения

Президент Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен учениями, как будто отвергая возможность того, что его китайский коллега Си Цзиньпин может отдать приказ о вторжении.

— У меня прекрасные отношения с президентом Си. И он ничего мне об этом не говорил. Я, конечно, видел это, — сказал Трамп журналистам, когда его спросили об учениях.

Трамп добавил, что Китай “проводит военно-морские учения в этом районе уже 20 лет”, но “теперь люди воспринимают это немного иначе”.

Соединенные Штаты обязаны обеспечивать Тайвань средствами для самообороны, в то же время сохраняя неопределенность относительно того, вмешаются ли непосредственно американские вооруженные силы в случае вторжения Китая.

Демонстрация силы Пекина произошла после того, как администрация Трампа одобрила пакет вооружения для Тайваня на сумму $11 млрд.

Эти военные учения Китая стали шестыми масштабными маневрами с 2022 года, когда визит в Тайвань тогдашней спикеры Палаты представителей США Нэнси Пелоси возмутил Пекин.