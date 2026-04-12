Китай та Тайвань частково відновлюють зв’язки

Китай заявив про готовність частково відновити контакти з Тайванем після тривалого періоду напруженості, пише Associated Press.

Йдеться, зокрема, про можливе відновлення прямих авіарейсів між Тайванем і низкою міст материкового Китаю, зокрема Сіанем і Урумчі, спрощення імпорту окремих тайванських товарів і створення механізму комунікації між Комуністичною партією Китаю та партією Гоміньдан.

Такі сигнали пролунали після візиту до Пекіна лідера тайванської опозиції Чен Лі-вуна, який зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Водночас у Тайвані розкритикували ці ініціативи, наголосивши, що будь-які рішення щодо відносин між сторонами мають ухвалюватися на рівні уряду, а не окремих партій.

– Позиція уряду є чіткою: щоб забезпечити інтереси нації та її народу, усі питання, що стосуються відносин між двома берегами Тайванської протоки та передбачають участь державних органів, мають обговорюватися обома урядами на рівноправній та гідній основі, щоб бути ефективними та справді захищати права та добробут народу, – заявили у Раді Тайваню з питань материкової частини.

У Пекіні також заявили про плани будівництва мосту до тайванських островів Цзіньмень та Мацу, які розташовані поблизу узбережжя материка.

Попри ці кроки, політична напруга між сторонами зберігається, адже Китай вважає Тайвань своєю територією, а острів наполягає на суверенітеті.

