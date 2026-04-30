Пентагон высвободил $400 млн, которые ранее задерживал. Однако сроки поставки вооружения будут зависеть от контрактов и потребностей Украины.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе, сообщает Bloomberg.

Помощь Украине от США: что известно

Министерство обороны США разрешило использование $400 млн военной помощи Украине, которые были одобрены Конгрессом еще раньше, но некоторое время оставались неиспользованными.

По словам главы Пентагона, эти средства предназначены для укрепления оборонного потенциала, в частности в европейском направлении, и уже открыты для заключения контрактов.

— Департамент признает, что $400 млн было выделено на развитие европейского потенциала, и по состоянию на вчера эти средства высвободили для контракта, — заявил Хегсет.

В то же время он отметил, что сроки фактической поставки вооружения в Украину пока неизвестны. Это будет зависеть от того, какие именно системы или технику выберет украинская сторона.

В Пентагоне добавили, что распределение средств будет происходить с учетом рекомендаций Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM), которое отвечает за координацию помощи Украине.

Почему средства задерживали

Решение о разблокировании финансирования прозвучало на фоне критики со стороны американских законодателей.

В частности, сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявлял, что утвержденная помощь “лежит без движения” в Пентагоне и не используется по назначению.

— Помощь Украине, которую мы приняли несколько месяцев назад, теперь собирает пыль в Пентагоне, — написал Макконнелл в Washington Post.

Он также отмечал, что запросы Конгресса по объяснению задержки оставались без четкого ответа со стороны оборонного ведомства.

В то же время в Пентагоне объяснили, что средства еще не были законтрактованы, а их использование зависит от конкретных потребностей Украины в военном оборудовании.

